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Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, çıra toplamak için evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki Mustafa Köseler’i arama çalışmaları sürüyor.

Eskişehir’de, çıra toplamak için evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki Mustafa Köseler’i arama çalışmaları sürüyor. 0 saatlik
Alınan bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Yarımca Mahallesinde yaşandı. Dün öğle saatlerinde, yakınlarına ormana çıra toplayacağını söyleyen Mustafa Köseler (81) balta ve torbasını alarak ikametinden ayrıldı. Birkaç saat geçtikten sonra eve dönmeyen yaşlı adamın yakınları telaşlanarak durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İkamete gelen ekipler, Köseler’in hangi istikametten gittiği bilgisini yakınları ve mahalle sakinlerinden alarak çalışmalara başladı. Ormanlık alanda bir süre aranan şahıs bulunamayınca geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Gece saatlerinde İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgeye sevk edildi. Ardından Eskişehir Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Büyük Ayı Arama Kurtarma ekipleri de destek için bölgeye intikal etti. Ardından AKUT’a ait Fırtına ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan iz takip köpeği Çakıl ile birlikte yaklaşık 30 kişilik ekip, Çayırlıöz mevkiinde Mustafa Köseler’i aramaya başladı.
Gece boyunca devam eden çalışmalar, gün ağarınca da devam etti. Yaklaşık 20 saati geride bırakan ekipler, bir sonuç alamasa da orman içerisinde Köseler’i aramaya devam etti.

“Sabahlara kadar aradık, bütün bölgeyi taradık, bir şey elde edemedik”
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yarımca Mahallesi Muhtarı Mehmet Tevfik Şahin, “Mustafa Köseler amcamız, yaşlı bir amca 80 yaşlarında. Bu dün akşamüstü saat 14.00’dan sonra evden ayrılıyor ormana gidiyorum diye. O sıralarda ormana gidiyor ama bir daha akşam dönüş yapmamış. Dönüş yapmadığı için çocukları durumu bize, jandarmaya bildiriyor. Biz sabahlara kadar aradık. Bütün bölgeyi taradık, bir şey elde edemedik. Ama sabah tekrar jandarma, AFAD, UMKE, AKUT geldi. Bütün arama kurtarma ekipleriyle birlikte civar köylülerimiz de geldi. Şu an arama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bir netice elde ederiz” ifadelerini kullandı.

“Şu anda yaklaşık 20’nci saate geldik ama parsel parsel aramaya devam ediyoruz”
Devam eden arama kurtarma faaliyetleri hakkında konuşan AKUT Eskişehir Operasyon Sorumlusu Ercüment Kocabaş, “Biz dün AFAD’tan gelen ihbarla olay yeri Yarımca köyüne geldik. Gece köpeğimizle ve gönüllü arkadaşlarımızla arama çalışması yaptık. Sonra sabah ekibimizi değiştirerek tekrar arama çalışmalarına devam ettik. Şu anda yaklaşık 20’nci saate geldik ama parsel parsel aramaya devam ediyoruz. Aranan bölgelerin kalan kısımlarını tekrar aramaya devam ediyoruz. Şu anda biraz daha sayımız çoğaldı. Jandarma desteğiyle de hızlı bir şekilde aramaya devam ediyoruz. İpucu olarak sadece çıra toplamaya gittiği bilgisi var ama hangi yöne gittiği konusunda kesin bir tanık olmadığı için her yöne bakma ihtiyacı hissediyoruz. Aramalarımız bu yönde devam ediyor. AFAD’ın koordinasyonunda; jandarma, AKUT Eskişehir, DAK ve Büyük Ayı arama-kurtarma ekipleri sahada” şeklinde konuştu.

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı

Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı
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