HABER

Ormana çıra toplamaya giden yaşlı adam 2 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 19:06 | Son Güncelleme

Eskişehir’de önceki gün öğle saatlerinde çıra toplamak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Eskişehir’de önceki gün öğle saatlerinde çıra toplamak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki şahsı arama çalışmaları sürüyor. Polis Özel Harekat ekipleri de destek amaçlı bölgeye intikal etti.
Alınan bilgiye göre. Tepebaşı ilçesi Yarımca Mahallesi’nde dün saat 14.00 sıralarında yakınlarına ormana çıra toplamaya gideceğini söyleyen Mustafa Köseler (81), balta ve torbasını alarak evden ayrıldı. Birkaç saat geçmesine rağmen eve dönmeyen yaşlı adamın yakınları telaşlanarak durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler, Köseler’in hangi istikametten gittiği bilgisini yakınları ve mahalle sakinlerinden alarak arama çalışmalarına başladı. Akşam saatlerinde İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de bölgeye sevk edildi. Ardından Eskişehir Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Büyük Ayı Arama Kurtarma ekipleri de destek için bölgeye gitti. AKUT’a ait Fırtına ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan iz takip köpeği Çakıl ile birlikte yaklaşık 30 kişilik ekip, Çayırlıöz mevkiinde Mustafa Köseler’i aramaya başladı. 2 gündür parsel parsel aranan orman daraltılarak alternatif güzergahlar belirlendi. Arama kurtarma çalışmalarına ayrıca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat unsurları da katıldı. Henüz bulunamayan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor.

PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
Yolun karşısına geçmek isteyen iki kardeş ölümden döndüYolun karşısına geçmek isteyen iki kardeş ölümden döndü
Kestiği ağacın altında kalarak can verdiKestiği ağacın altında kalarak can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.