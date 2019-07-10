HABER

Ormana ekilen 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 10:22 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ormanın içerisine ekilen 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ormana ekilen 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi

Selda Hatun TAN/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ormanın içerisine ekilen 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamürsel Tahtalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri ormanlık alanda arama yaptı. Köyüstü mevkiinde 186 kök, Açmalar mevkiinde 236 kök, Köyaltı Dereyatağı mevkiinde 3 bin 253 kök ve Dereyatağı mevkiinde 500 kök olmak üzere toplam 4 bin 175 kök Hint keneviri, imha edilmek üzere söküldü. Jandarma kenevirleri ekenleri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Ormana ekilen 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildiOrmana ekilen 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Ferhat Göçer, 'Anadolu Aryası' turne provasına başladıFerhat Göçer, 'Anadolu Aryası' turne provasına başladı
(Özel) Beykoz’da belediye otobüsünün alevlere teslim olduğu anlar kamerada(Özel) Beykoz’da belediye otobüsünün alevlere teslim olduğu anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Türkiye'nin Akdeniz hamlesi ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Türkiye'nin Akdeniz hamlesi ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.