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  4. Ormana götürüp darbedildi, vurulduktan sonra hastaneye bırakıldı! Saldırganlar gözaltına alındı

Ormana götürüp darbedildi, vurulduktan sonra hastaneye bırakıldı! Saldırganlar gözaltına alındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.09.2024 14:49
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İzmir'in Buca ilçesinde M.Y.U. (20), darbedilip, tabancayla vurulmuş halde hastane önüne bırakıldı. Polis, M.Y.U.'yu ormana götürerek darbedip, yaralayan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Tabancayla omuz, göz ve boyun bölgesinden yaralanan M.Y.U., 23 Eylül'de Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin önüne bırakıldı. M.Y.U.'nun ayrıca darbedildiği anlaşıldı.

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KAMERALARA YANSIDI

Polis, tedaviye alınan M.Y.U.'nun ifadesine başvurdu. M.Y.U.'nun husumetli oldukları B.A. (21), K.D. (21), N.B.K. (22) ve H.V. (22) tarafından Buca'da ormana götürülüp, darbedildiği, tabancayla omuz, göz ve boynundan yaralandıktan sonra motosikletle hastane önüne getirilip, bırakıldığı belirlendi. M.Y.U.'nun bırakıldığı o anlar, hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı.

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4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.D., N.B.K. ve H.V. tutuklandı. Diğer şüpheli B.A.'nın ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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İzmir orman silah
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