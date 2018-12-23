HABER

Ormana kaçan "Doru"yu yavrusu "Pamuk" çiftliğe döndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir çiftlikten 20 kilometre uzaklıktaki ormana kaçan ve günlerdir geri getirilemeyen "Doru" isimli midilli, 2 yıldır ayrı olduğu yavrusu "Pamuk"u görünce çiftliğe döndü - Midillinin sahibi Mustafa Kurt: - "Bir can kurtardığımız için çok mutluyuz. Kendisini doğada savunmayacak bir hayvandı" - Veteriner sağlık teknisyeni Hakan Parlar: - "Yavrusunun getirilmesini biz önerdik. Hayvanın dilinden anlamak lazım. Mutlu sonla bitti, şükürler olsun"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Gaziantep'te bir çiftlikten kaçan ve uzun uğraşlara rağmen yakalanamayan "Doru" isimli midillisi, yavrusu "Pamuk"u gördükten sonra "inadından vazgeçerek" çiftliğe döndü.

Çiftçilik yapan Mustafa Kurt'un 4 yaşındaki oğlu Mehmet Hamit için Şehitkamil ilçesinde Bilek Mahallesi'ndeki çiftliğinde beslediği midilli, yaklaşık 13 gün önce bekçinin çiftliğin kapısını açık bırakması üzerine kaçtı.

Çiftlikten yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda avcılar tarafından görülen midilliyi, 3 gün önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner sağlık teknisyeni Hakan Parlar, uyuşturucu iğne atan tüfekle yakalamak istedi ancak bölgedeki sis ve hayvanın sürekli hareket halinde olması nedeniyle sonuç alamadı.

Hava şartlarının normale dönmesiyle Doru'nun yakalanması için tekrar çalışma başlatan Parlar, daha önceki yakalama girişimlerinde ürken Doru'yu 2 yıldır ayrı olduğu yavrusu sayesinde yakalayabileceğini düşündü.

Bunun üzerine Mustafa Kurt'un bir arkadaşının çiftliğinde baktığı "Pamuk", sahibinden izin alınarak annesinin bulunduğu ormana götürüldü.

Parlar, tarafından kontrollü olarak yakınına kadar götürülen yavrusunu gören anne midilli, kaçmaktan vazgeçti ve yaklaşık 10 kilometre yürüyerek, hiçbir müdahale yapılamadan çiftliğe geri döndü.

Çiftlikte yavrusuyla uzun süre koklaşan Doru, daha sonra yanına insanların yaklaşmasına da müsaade etti.

Mustafa Kurt, 4 yaşındaki oğlu Mehmet Hamit'i görüntülü arayarak, midillisinin yakalandığı müjdesini verdi.

- "Bir can kurtardığımız için çok mutluyuz"

Yaklaşık 13 gündür yağmur çamur demeden midilliyi yakalamak için çaba gösteren Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doru'ya kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

7 yaşındaki dişi midilliyi 4 yıl önce oğlu için aldığını, Doru'nun çok uysal bir hayvan olmasına rağmen yaklaşık 13 gün önce çiftlikten kaçtığını belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Bir can kurtardığımız için çok mutluyuz. Kendisini doğada savunmayacak bir hayvandı, onun için çok mutluyuz. Midillinin yakalanmasında bizden desteklerini esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler'e çok teşekkür ediyorum. Bize her türlü desteği sağladı. Doru, 2 yıldır yavrusundan ayrıydı, onu görünce hemen tanıdı ve geldi. Oğlum da bu müjdeli habere çok sevindi."

- "Mutlu sonla bitti, şükürler olsun"

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Veteriner Sağlık Teknisyeni Hakan Parlar da kendisine görev verilmesinin ardından midillinin uyuşturucu iğneyle vurularak yakalanması için uzun süre uğraştıklarını ifade etti.

Hayvanlara iyi davranılması gerektiğini vurgulayan Parlar, "Yavrusunun getirilmesini biz önerdik. Hayvanın dilinden anlamak lazım, onu kovalamakla, vurmayla olmaz. Bazı hayvanlar vurulur, bazıları da bu örnekte olduğu gibi vurulmadan da yakalanılabilir. Mutlu sonla bitti, şükürler olsun." diye konuştu.

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
İstanbul'da martıların görsel şöleniİstanbul'da martıların görsel şöleni
İstanbul'da jandarmadan baskın! Fuhuş operasyonunda şok detayİstanbul'da jandarmadan baskın! Fuhuş operasyonunda şok detay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doru Gaziantep Midilli Pamuk midilli

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da jandarmanın fuhuş operasyonunda şok detay

İstanbul'da jandarmadan baskın! Fuhuş operasyonunda şok detay

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.