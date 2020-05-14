Ormana kaçırıldı, 8 saat işkence gördü! Her satırı korkunç

25 yaşındaki iki çocuk annesi Ceylan Y.,, eşinden boşanmak istediği için kaçırılarak işkence edildi. Saçından sürüklenerek bir araca bindirilen kadın ilk olarak araçta darp edilmeye başlandı. Daha sonra Beykoz'da bir eve götürülen genç kadına elleri ve ayakları bağlanarak işkence edildi. İhbar üzerine genç kadını arayan polis ekipleri, kaçırıldığı araçtaki GPS sayesinde Beykoz'da bir evde Yıldırım'a ulaştı. Genç kadının saçlarından sürüklenerek zorla araca bindirildiği o anlar da kameralara yansıdı.

"YA ÖLECEKSİN YA DA YÜZÜNE KEZZAP YİYECEKSİN"

Genç kadın o anları şöyle anlattı;

"Pazar günü sokağa çıkma yasağı bittikten sonra dışarı çıktık. Annem ve bir arkadaşımla birlikte babamın yanına gittik. O sırada siyah bir araba önümüzü kesti. 3-4 kişi birden ellerinde elektroşokla, biber gazıyla geldi. Ben kaçacaktım annemi yakaladılar. Annemi atıp beni saçımdan sürükleyerek arabaya attılar. Arabanın içinde 'Niye boşanıyorsun, bizde boşanmak olmaz kefenle çıkacaksın' diyerek dövdüler. Eşimin abisi, kız kardeşi, erkek kardeşi arabada darp etti. Çok direndim. Ben direnince koluma elektroşok uyguladılar. Sonra boynuma vurunca ben bayıldım. Beykoz tarafında ormanlık bir yerde amcası Sait Y.'nin evine götürdüler. 3-4 kat çıkardılar. Etrafıma bakıyordum ancak yüzümün her yerinden kan aktığı için göremiyordum. Eşimle ve erkek kardeşi orada da darp etmeye devam ettiler. Daha sonra el ve ayak bileklerimi deri montumun kemeriyle bağladılar. El parmaklarımda kırık ve ödem var. Orada bayılmışım. Sabah uyandığımda eşime yalvardım hastaneye götürmesi için. Şikayetçi olmayacağımı söyledim. Eşim de 'Eğer şikayetçi olursan seni yakıp, suratına kezzap döküp öyle gönderirim' dedi. Eşimin abisi de 'Polisler gelmeden yüzünü kezzapla yak öyle ver polislere' dedi. 'İki seçeneğin var. Ya öleceksin ya da yüzüne kezzap yiyeceksin' dediler"