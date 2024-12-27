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'Ormana kaçırıp ayakkabılarının altını öptürdü' Eski valinin eski sevgilisine yaptıkları için şaşırtan karar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.12.2024 15:33
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Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde eski sevgilisi M.Ö'yü ormana kaçırmak ve ayakkabılarının altını öptürmekle yargılanan eski Vali Orhan Çiftçi'yle ilgili İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi yeni bir karar verdi. Mahkeme Çiftçi'ye beraat verdi ve karar istinaf mahkemesi tarafından da onandı. Mağdur M.Ö.'nün avukatı dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

'Ormana kaçırıp ayakkabılarının altını öptürdü' Eski valinin eski sevgilisine yaptıkları için şaşırtan karar

Eski Vali Orhan Çiftçi, Mudanya'da kaymakam olarak görev yaparken eski sevgilisi M.Ö'yü kaçırıp ormanlık alanda şiddet uyguladığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, "haksız tahrik indirimi" nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

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YARGITAY'A TAŞINDI

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre eski vali Orhan Çiftçi'nin HAGB kararına itirazı üzerine, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi HAGB kararını kaldırarak Çiftçi'ye beraat verdi ve karar istinaf mahkemesi tarafından da onandı. Ancak M.Ö.'nün avukatı dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

İTİRAZIN GEEREKÇESİ

2020 yılında açılan davada Çiftçi ve diğer sanıklara "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçlamaları yöneltildi.

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2023'te İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklara 2 yıl hapis cezası verildi. Ceza, suçun işleniş biçimi ve suça iten sebepler göz önüne alınarak artırıldı ve ardından haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 10 aya indirildi.

Sanık avukatlarının itirazı üzerine İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, HAGB kararını kaldırdı ve sanıklara beraat verdi. İtirazın gerekçesi olarak M.Ö.'nün geçmişte psikolojik tedavi görmesi ve delil yetersizliği gösterildi. M.Ö.'nün avukatı beraat kararını Yargıtay'a taşıdı.

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NE OLMUŞTU?

Kırklareli Valisi olarak görev yaparken hakkındaki suçlamalar nedeniyle merkeze çekilen Vali Orhan Çiftçi, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde mağdur M.Ö. ile sevgiliydi.

Çiftçi ve M.Ö, 2017 yılında ayrıldı. Ayrılığın ardından Çiftçi, M.Ö'yü yardım aldığı 3 kişiyle birlikte Bursa'daki bir alışveriş merkezinden kaçırdı.

"AYAKKABISININ ALTINI ÖPTÜRDÜ"

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre zorla araca bindirilen M.Ö, ormanlık bir alana götürüldü. Burada darbedildiğini ve zorla Çiftçi'nin ayakkabısının altının öptürüldüğünü ileri süren M.Ö, savcılığa giderek 8 Mayıs 2017'de suç duyurusunda bulundu. Basına yansıyan olayla ilgili açıklama yapan Çiftçi ise iddiaları reddetti, ortaya çıkan kamera kayıtlarıyla ilgili ise yorum yapmadı.

Anahtar Kelimeler:
Vali orman eski sevgili
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