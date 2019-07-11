Ormana köprü üzerindeki restoranın içinden geçerek ulaşıyorlar

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çayeli ilçesinde Senoz deresi üzerindeki köprü üzeri kapatılarak restorana dönüştürüldü. Ziyaretçilerin yemek yediği esnada restoranın içinden geçip ormana giden vatandaşlar ise ilginç görüntü oluşturuyor.

İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyünde bir hayırsever tarafından 3 yıl önce Senoz deresi üzerine 23 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde beton köprü yaptırıldı. Köprü, karşıda araç yolu olmadığı için ormana geçmek isteyenlerce yaya olarak kullanılmaya başlandı. Köy muhtarından köprüyü kiralayan Dursun Küçük, çok sık kullanılmayan köprünün üzerini geçen ay ahşapla kapatarak restorana dönüştürdü. İlgi gören restorana gelenler, dere sesi eşliğinde yöresel yemekleri yiyor, derenin akışını seyrediyor. Ormana geçmek isteyenler de köprü üzerindeki restoranın içinden gelip, geçiyor. Ziyaretçiler restoranda yemek yerken köprüyü kullananlar ilginç görüntü oluşturuyor.

'FARKLILIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

İşletme sahibi Dursun Küçük, bölgede farklılık oluşturmak adına köprü üzerine kurdukları restoranın ilgi gördüğünü belirterek ziyaretçilerini ağırladıklarını söyledi. Küçük, "Bölgemizde var olan turizm potansiyeline bir katkı sunmak ve Senoz Vadimizi de turizm merkezi haline getirebilmek, güzellikleri insanlara gösterebilmek için biz de bir adım attık. Turizm hizmeti verilen yerlerde ilginç mimarilerin katkı sağladığını görerek restoranımızı dere üzerinde köprü üstünde kurduk. Yeşilliklerle çevrili doğaya uyum sağlaması içinde ahşap konsept olarak tasarladığımız işletmemiz ilgi gördü. Köprüyü kullanmak isteyenler de rahatlıkla gelip geçebiliyor" dedi.

Köprüden karşıdaki tarlasına geçen Nermin Bozkurt da, "Benim ineklerim var. Ot kesmek zorundayım. Eskiden burası köprüydü, şimdi restoran olmuş. Ama biz yine köprü olarak kullanabiliyoruz" diye konuştu.

ZİYARETÇİLER HAYRAN KALIYOR

Köprü restoranda yemek yiyen Beytullah Bayraktar ise, restoranın ortamının çok güzel olduğunu belirterek, "Burası anlatılmaz yaşanır. Arkadaşlarımızla beraber geldik. Bana anlattılar burayı ama anlatılandan daha güzel. Yapana helal olsun. Ben bu vadiden olmama rağmen burayı daha önce görmemiştim çok güzel bir yer" dedi.