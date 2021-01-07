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Ormana saklanan göçmen kaçakçıları tutuklandı

07.01.2021 22:32 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde içinde 28 kaçak göçmen bulunan araçla ormanlık alana saklanan göçmen kaçakçıları polisin operasyonuyla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bekçiler bir panelvan aracın sürücülerinden şüphelendi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde içinde 28 kaçak göçmen bulunan araçla ormanlık alana saklanan göçmen kaçakçıları polisin operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bekçiler bir panelvan aracın sürücülerinden şüphelendi. Bekçiler aracı takip ederken, polis ekiplerinden de destek istedi. Kısa sürede ekiplerin de geldiğini fark eden panelvan sürücüsü aracı Ortunç yolundaki ormanlık alana sürdü.
Karanlıktan da yararlanan şahıslar panelvanda bulunan göçmenlerle ormanlık alanda saklanmaya çalıştı. Ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler ormanlık alanda gerçekleştirdikleri nefes kesen operasyonla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 Kongo uyruklu göçmen ile bu göçmenleri İzmir’den getirip, Cunda Adası üzerinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na götürmek isteyen 3 organizatörü kıskıvrak yakalamayı başardı.
Sahte plakalı panelvan ile ele geçirilen ve 7 ayrı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi M.E.S’in yanı sıra çeşitli suçlardan sabıkalı F.E ve E.C isimli organizatörler gözaltına alan polis, yaptıkları sorgulamalarda aynı olayla ilgili 6 kişinin daha olduğunu belirledi. Ayvalık Polisi, İzmir’den gelen 3 organizatörün Ayvalık’ta bağlantıları olan 6 organizatör zanlılarını da tek tek gerçekleştirdiği operasyonlarla gözaltına aldı. Göçmenleri bindirecekleri lastik bot da yapılan çalışma ile Ortunç bölgesinde deniz kenarında ele geçirildi.
Yapılan sorgulamaların ardından Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye çıkarılan 9 insan kaçakçısından M.E.S, F.E, E.C ve İ.A isimli organizatörler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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