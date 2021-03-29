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Ormana yapılan kulübede define ararken suçüstü yakalandılar

29.03.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, ormanlık alanda inşa edilen kulübe içerisinde define arayan 4 kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, ormanlık alanda inşa edilen kulübe içerisinde define arayan 4 kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alan içerisinde inşa edilen bir kulübe ilçesinde izinsiz define arandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından kulübeye operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 4 kişi kulübenin ortasında kazdıkları kuyu içerisinde suçüstü yakalandı.
Ekipler tarafından yapılan incelemelerde şahısların kulübe içerisine kurdukları düzenekle kazdıkları kuyuya indikleri ve izinsiz define aradıkları belirlendi. Yapılan aramalarda şahısların kullandıkları bir adet altın arama dedektörü ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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