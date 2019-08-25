Ormana’nın tarihi düğmeli evleri

Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana Mahallesi 800 yıllık geçmişi ile her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Mahallede en eskisi 350 senelik olan aslına uygun restore edilmiş Osmanlı mimarisi ’düğmeli evler’ büyük ilgi topluyor.

İbradı ilçesi Ormana Mahallesi’nde alternatif turizmle uğraşan ve düğmeli evlerin restorasyonuna katkı sağlayan Tolga Özgüven, "Düğmeli evlerin duvarlarının kalınlığı 1 buçuk metreyi bulabiliyor. Evler yalnızca yığma taşlardan oluşmuyor. Asıl taşıyıcı görevi sedir ağacından yapılan tahta iskeletler üstleniyor. Her 40 santimde bir yığma taşların arasına konulan tahtaların iç içe geçmesi sonucu oluşan bağlantı noktaları düğmeye benzeyen motifler oluşturuyor. Bu evler yapılırken harç, sıva ya da çivi kullanılmıyor. Yalnızca bölgede bulunan ham maddeler kullanılarak inşa edildi. Bu sebeple de düğme evlerde cam bulunmuyordu” dedi.

Düğme evlerin gizemi

Ormana halkının gelenek ve göreneklerine bağlı olduğunu söyleyen Özgüven, “Eskiden düğme evlerdeki ziller tokmak usulü yapılırdı. Kapılarda farklı ses çıkaran iki ayrı tokmak bulunurdu. Eğer eve gelen kadın ise bir tokmağı, erkek ise diğer tokmağı çalardı. Böylece çalınan tokmağa göre ev halkı kapıya gelenin erkek mi kadın mı olduğunu bilirdi. Kapıların başka özellikleri de var. Sedir ağacından yapılan kapılara birçok motif işlenirdi. Cumhuriyet döneminde harf devriminden sonra yenilendi bu kapı ancak üzerinde Osmanlıca işlemeler mevcut. Osmanlıca işlemelerin yanında da cumhuriyeti simgeleyen ay

