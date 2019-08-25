HABER

Ormana’nın tarihi düğmeli evleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana Mahallesi 800 yıllık geçmişi ile her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana Mahallesi 800 yıllık geçmişi ile her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Mahallede en eskisi 350 senelik olan aslına uygun restore edilmiş Osmanlı mimarisi ’düğmeli evler’ büyük ilgi topluyor.
İbradı ilçesi Ormana Mahallesi’nde alternatif turizmle uğraşan ve düğmeli evlerin restorasyonuna katkı sağlayan Tolga Özgüven, "Düğmeli evlerin duvarlarının kalınlığı 1 buçuk metreyi bulabiliyor. Evler yalnızca yığma taşlardan oluşmuyor. Asıl taşıyıcı görevi sedir ağacından yapılan tahta iskeletler üstleniyor. Her 40 santimde bir yığma taşların arasına konulan tahtaların iç içe geçmesi sonucu oluşan bağlantı noktaları düğmeye benzeyen motifler oluşturuyor. Bu evler yapılırken harç, sıva ya da çivi kullanılmıyor. Yalnızca bölgede bulunan ham maddeler kullanılarak inşa edildi. Bu sebeple de düğme evlerde cam bulunmuyordu” dedi.

Düğme evlerin gizemi
Ormana halkının gelenek ve göreneklerine bağlı olduğunu söyleyen Özgüven, “Eskiden düğme evlerdeki ziller tokmak usulü yapılırdı. Kapılarda farklı ses çıkaran iki ayrı tokmak bulunurdu. Eğer eve gelen kadın ise bir tokmağı, erkek ise diğer tokmağı çalardı. Böylece çalınan tokmağa göre ev halkı kapıya gelenin erkek mi kadın mı olduğunu bilirdi. Kapıların başka özellikleri de var. Sedir ağacından yapılan kapılara birçok motif işlenirdi. Cumhuriyet döneminde harf devriminden sonra yenilendi bu kapı ancak üzerinde Osmanlıca işlemeler mevcut. Osmanlıca işlemelerin yanında da cumhuriyeti simgeleyen ay

Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!
Engelliler 30 Ağustos Zaferi’ni suya dalarak kutlayacakEngelliler 30 Ağustos Zaferi’ni suya dalarak kutlayacak
Türkiye’de kadınların en fazla selfie çektiği il Kocaeli olduTürkiye’de kadınların en fazla selfie çektiği il Kocaeli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Kütahya'da korkunç olay! Kestiği ağaç sonu oldu

Kestiği ağaç sonu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.