HABER

Ormancılar kaplumbağaları yanmaktan kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında kaplumbağalar ormancılar tarafından kurtarıldı.Pazarcık ilçesinin Çınarlı bölgesinde orman yangını ihbarı alan ekipler, yangına müdahale edip söndürme işlemini tamamladı.Orman Bölge Müdürlüğünün yangınla mücadele ekipleri, arazide bulunan kaplumbağaları kurtardı.

Ormancılar kaplumbağaları yanmaktan kurtardı

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında kaplumbağalar ormancılar tarafından kurtarıldı.
Pazarcık ilçesinin Çınarlı bölgesinde orman yangını ihbarı alan ekipler, yangına müdahale edip söndürme işlemini tamamladı.
Orman Bölge Müdürlüğünün yangınla mücadele ekipleri, arazide bulunan kaplumbağaları kurtardı. Orman yangınında zarar gören kaplumbağaların yangın söndürme araçları yardımıyla yıkanarak su içmeleri sağlandı. Kaplumbağalar ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, “Alevler arasındaki kaplumbağaları gören ekiplerimiz kurtarmak için seferber oldular. Doğayı her alanda korumalıyız. Ekiplerimizin bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Ormancılar kaplumbağaları yanmaktan kurtardı

Ormancılar kaplumbağaları yanmaktan kurtardı

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine İBB harekete geçtiSosyal medyada yer alan iddialar üzerine İBB harekete geçti
Kız kardeşler inşaatta çalışıyorKız kardeşler inşaatta çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'den tarihi mezarların kaldırılıp yeni gömülere hazırlandığı iddialarına inceleme

Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine İBB harekete geçti

A 101 Aktüel 1 Ağustos: Kıvrımlı televizyonlar ve kurbanlık satışı

Kurban bayramı öncesi süprizler!

Göç İdaresi Genel Müdürü'nden Suriyeliler açıklaması

Göç İdaresi Genel Müdürü'nden Suriyeliler açıklaması

Arabasını satmak isterken dehşeti yaşamıştı! Yeni gelişme

Arabasını satmak isterken dehşeti yaşamıştı! Yeni gelişme

Emniyet Müdürü dolandırıcıların yeni yöntemini anlatarak vatandaşları uyardı

Emniyet Müdürü uyardı! Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti!

TEM'de TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.