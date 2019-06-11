HABER

Ormancılık sektörü Ankara'da buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:12 | Son Güncelleme

Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde 12-16 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek

Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde 12-16 Haziran'da başkentte yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel hale getirilmesi planlanan buluşma, Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Program, ormancılık sektöründe ahşap ve ağaç işleri, özel fidancılık, ormancılık iş makine ve ekipmanları, orman yangınları söndürme araç-gereç ve ekipmanları, odun dışı orman ürünleri sektörü, ormancılık alanında faaliyet gösteren bilişim ve teknoloji sektörü temsilcileri ile orman kooperatifleri ve ormancılık sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.

Açılışını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yapacağı etkinlikte, ormancılık sektörü ürünleri sergilenecek, ayrıca sempozyum ve çalıştaylar düzenlenecek.

Fuar niteliğindeki etkinliğin son iki günü halka açık olacak, program kapsamında sanatçı Murat Kekilli konser verecek.

Tasarım ve performansın harika uyumu! MSI GE75 Raider 8SFTasarım ve performansın harika uyumu! MSI GE75 Raider 8SF
Eve giren yılanlar korkuttuEve giren yılanlar korkuttu
Diyarbakır’daki kadın cinayetinde kan donduran detayDiyarbakır’daki kadın cinayetinde kan donduran detay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Pilot eşinin cenazesine son kez baktı

Burada suyun sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Burada su sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kovalamacası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kovalamacası

Arazi ortasında 'doğal jakuzi'

Arazi ortasında 'doğal jakuzi' deneyimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.