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Ormanda 2 kardeşe tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 13:22 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alanda kimliği belirsiz kişilerin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Mehmet Dokuyucu (35) öldü, kardeşi Cuma Dokuyucu (30) ağır yaralandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alanda kimliği belirsiz kişilerin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu Mehmet Dokuyucu (35) öldü, kardeşi Cuma Dokuyucu (30) ağır yaralandı. Jandarma olayla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, dün akşam Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; ormanlık alanda gezi yapan Mehmet ve Cuma Dokuyucu'ya, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı. Yaralanan kardeşler, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kardeşlerden Mehmet Dokuyucu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Hastanede tedaviye alınan Cuma Dokuyucu'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma yapıtığı incelemenin ardından olayla ilgili olarak 13 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmanın soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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