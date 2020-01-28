HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ormanda 34 gün 'meyve yiyerek' hayatta kalan anne ve çocukları bulundu

Ormanda 34 gün 'meyve yiyerek' hayatta kalan anne ve çocukları bulundu

28.01.2020 04:16 | Son Güncelleme

Kolombiyalı bir anne ve 3 çocuğu, ormanda kaybolduktan 34 gün sonra Perulu yerliler tarafından bulundu. Anne ile 10, 12 ve 14 yaşındaki çocuklarının, tohum, bitki ve kırmızı meyveler yiyerek hayatta kaldıkları öğrenildi.

Ormanda 34 gün 'meyve yiyerek' hayatta kalan anne ve çocukları bulundu

Kolombiyalı bir anne ve 3 çocuğunun, ormanda kaybolduktan 34 gün sonra Perulu yerliler tarafından bulundukları bildirildi.

Anne ile 10, 12 ve 14 yaşındaki çocuklarının, tohum, bitki ve kırmızı meyveler yiyerek hayatta kaldıkları öğrenildi.

Aile, yetersiz beslenme ve aşırı sıvı kaybı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Aile, Peru-Kolombiya sınırı yakınlarındaki ücra bir bölgede bulunan akrabalarını ziyaretten dönerken yollarını kaybettiler.

Kolombiya merkezli televizyon Caracol, ismi açıklanmayan kadının, Kolombiya'daki evlerine dönmek için eşiyle buluşmayı planladığını, ancak Puerto Leguízamo kasabasındaki buluşma noktasına gelmeyince eşinin yetkililere kayıp başvurusu yaptığını bildirdi.

Söz konusu kadının, yolun yarısında yönünü kaybettiği ve Amazonlar'daki Putumayo Nehri yakınlarındaki bölgede kaybolduğu bildirildi.

O ve üç çocuğu 34 gün boyunca ormanda yürüdükten sonra, Yubito köyü yakınlarında Sekoya yerlileriyle karşılaştı.

Sekoya yerlileri, Peru donanmasına haber verdi, onlar da Kolombiyalı meslektaşlarını durumdan haberdar etti.

Aile, hava yastıklı tekne ile bölgeden tahliye edildi.

Ailenin tahliyesi ve Puerto Leguízamo'daki deniz üssünde bekleyen babalarına kavuşma anları, Caracol Televizyonu'ndan yayınlandı.

https://twitter.com/NoticiasCaracol/status/1221753939089031168

Anne ormanda yaşadıklarını, "Eğer 30 dakikada bir su içmezsek, bayılacaktık" sözleriyle anlattı. "Sürekli durmak zorunda kaldık ve kızlarım artık yürüyemez haldeydi."

Kolombiya Donanması'ndan General Sergio Alfredo Serrano, ailenin vücudunun ısırıklarla kaplı olduğunu, ayaklarında da çizikler olduğunu açıkladı.

Hastaneye kaldırılan aile, sivrisinek ısırmasından kaynaklanjan sıtma ve sarı humma gibi hastalıklara karşı da kontrolden geçirilecek.

PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Bolton’ın Kitabı Trump’ın Savunma Ekibini Senato Kürsüsünde TerlettiBolton’ın Kitabı Trump’ın Savunma Ekibini Senato Kürsüsünde Terletti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması

Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı bugün açıklayacak

Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı bugün açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'ye şok suçlama! 'Siber saldırıların arkasında Türkiye var'

Türkiye'yi siber casuslukla suçladılar!

Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı bugün açıklayacak! 'Neler olacağını göreceğiz'

Trump 'Yüzyılın Anlaşması'nı bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması: Para oradan verilmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması! Çin'e yardım teklifi

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması!

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Korkutan Koronavirüs açıklaması: Bir hafta içinde...

Korkutan Koronavirüs açıklaması: Bir hafta içinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.