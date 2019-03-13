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Ormanda 8 parça halinde bulunan cesedin kimliği tespit edildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 10:55 | Son Güncelleme

Antalya’da ormanlık alanda 8 parça halinde toprağa gömülü bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

Ormanda 8 parça halinde bulunan cesedin kimliği tespit edildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya’da ormanlık alanda 8 parça halinde toprağa gömülü bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cesedin 51 gündür kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Asım Bayram’a ait olduğu tespit edildi. Cesedin Bayram’a ait olmasının ardından savcılık talimatıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Geçtiğimiz günlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan bir ihbarla Kepez ilçesi Varsak Kirişçiler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda arama başlattı. Yoldan yaklaşık 200 metre içeride çam ağaçları ve makilik alanda yumuşak toprak dokusu tespit edildi. Kazılan toprakta yaklaşık 50 santimetre derinlikte 8 parçaya ayrılmış bir erkek cesedine ulaşıldı. Olay yeri ve savcılık ve polis ekipleri kokan cesette inceleme yapabilmek için maske taktı. 2 saatlik bir çalışmanın ardından inceleme tamamlandı. Maskelerle poşetlenen ceset parçaları daha sonra tabuta alındı. Ceset, kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cesedin incelemelerde yaklaşık 51 gündür aranan 82 yaşındaki Asım Bayram’a ait olduğu ihtimali üzerinde duruldu.

"Asım Bayram’a ait olduğu tespit edildi"
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, otopsi sonucu cesedin Asım Bayram’a ait olduğu anlaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan araştırmalarda olay tarihinde kayıp şahıs Asım Bayram ile birlikte buluştukları ve bir süre birlikte dolaştıkları anlaşılan M.G. isimli şahıs, aynı tarihten itibaren takibe alınmış olup, bu şahıs hakkında delil araştırmasına başlanmıştır. Ayrıca tüm teknik imkanlar kullanılarak kaybolan şahsın ve kendisinin olay tarihinde kullandığı aracının bulunmasına yönelik çalışmalara kesintisiz devam edilmiştir.
11 Mart 2019 günü Antalya ili Kepez İlçesi Varsak Ormanlık alanda yeni kazılmış bir alanın bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcımızın katılımıyla ilgili kolluk birimleri tarafından ihbara konu yerde yapılan kazıda 8 parçaya bölünmüş bir erkek cesedinin toprağa gömülü vaziyette bulunduğu tespit edilmiştir.
Aynı gün söz konusu ceset Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırılmış olup, üzerinde otopsi işlemi yapılmıştır. Otopsi sırasında DNA incelemesi için alınan örnekler ile adı geçen kayıp şahsın yakınlarından alınan kan örnekleri aynı gün kurye aracılığıyla incelenmek üzere Ankara Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilmiş olup, 12 Mart 2019 tarihinde yapılan DNA incelemesi sonucu bulunan cesedin Asım Bayram’a ait olduğu tespit edilmiştir. Adli Tıp Kurumu tarafından ölen şahsın kesin ölüm nedeninin tespitine yönelik incelemeler devam etmektedir."

"4 şüpheli gözaltında"
Açıklamanın devamında otopsi ve DNA incelemesinin akabinde savcılık talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğünün harekete geçtiği belirtilerek, "Söz konusu otopsi işlemi ve DNA incelemesinin akabinde 12.03.2019 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından söz konusu öldürme olayına iştirak ettikleri iddia edilen aralarında M.G. isimli şahsın da bulunduğu 4 şüpheli aynı gün gece saatlerinde gözaltına alınmış ve evlerinde gerekli arama ve inceleme işlemleri yapılmıştır. Soruşturma işlemlerine detaylı bir şekilde devam edilmektedir" denildi.

Ormanda 8 parça halinde bulunan cesedin kimliği tespit edildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Ormanda 8 parça halinde bulunan cesedin kimliği tespit edildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

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