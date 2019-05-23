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ORMANDA AÇ KALAN 'ARAS' KOD ADLI TERÖRİST KÖYLÜLERİN İHBARIYLA YAKALANDI (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 17:00 | Son Güncelleme

TERÖRİST YAYLA VE ORMANLARDA YER GÖSTERİYOR Giresun kırsalında, HES çalışanları tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilen İçişleri Bakanlığı ‘Terörden arananlar’ listesinde gri kategoride yer alan ‘Aras Faraşin’ kod adlı PKK’lı terörist Aras Aslan, Gümüşhane-Giresun sınırındaki geçiş güzergahları ile bölgedeki sığınakları jandarmaya gösterdi.

TERÖRİST YAYLA VE ORMANLARDA YER GÖSTERİYOR

Giresun kırsalında, HES çalışanları tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilen İçişleri Bakanlığı ‘Terörden arananlar’ listesinde gri kategoride yer alan ‘Aras Faraşin’ kod adlı PKK’lı terörist Aras Aslan, Gümüşhane-Giresun sınırındaki geçiş güzergahları ile bölgedeki sığınakları jandarmaya gösterdi. Giresun kırsalında dün akşam saatlerinde HES şantiyesine giderek yiyecek aradığı esnada köylülerin ihbarıyla yakalanan Aras Aslan, jandarma ekiplerine teslim edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’nda sorgusu süren terörist, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun-Gümüşhane sınırındaki yaylalara ve ormanlık alana götürüldü. JÖH timlerinin bölgede sürdürdüğü operasyonlarda Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri de çalışma yaptı. Aras Aslan’a ait sırt çantası ve silahı da ele geçirilirken, HES yakınında vadi içinde bulunan bazı yaşam malzemesi eşyalar da kontrollü olarak patlayıcı ile imha edildi. Araç içerisinde elleri kelepçeli olarak bölgedeki yaylaları da gezen Aslan, yayla evlerinden nasıl hırsızlık yaparak erzak çaldıklarını ve çaldıkları erzakları götürdükleri sığınak ile depoları da tek tek anlattı. Aras Aslan, Espiye ve Güce kırsalında yer göstermeye devam ederken, diğer PKK’lı terörist ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Dudkanlu’da Trabzon Tonya’da depo ve sığınaklar ile geçiş güzergahlarını gösterdi. Tunceli üzerinden bölgeye yeni geleceği değerlendirilen terörist grubun tüm geçiş güzergahları da kesilirken, operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Giresun - Nedim KOVAN

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