Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış (2)

YAKALANMA ANI KAMERADA

Giresun kırsalında ormanlık alanda aç kalan, yiyecek istemek için gittiği hidroelektrik santrali (HES) şantiyesi çalışanlara kendisini 'doğa gezgini' olarak tanıtan 'Aras Faraşin' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın düzenlenen operasyonla yakalanma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, HES çalışanlarıyla masada oturan teröristin, güvenlik güçlerini karşısında görmesi üzerine şok geçirip kendisini yere attığı, ardından da sivil kıyafetli özel ekiplerce üzerinde arama yapıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Terörist yakalanma anı görüntüsü

GİRESUN,(DHA)

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