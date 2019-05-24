Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış (3)

DEPO VE SIĞINAKLARI TEK TEK GÖSTERDİ

Giresun kırsalında 17 Mayıs'ta sağ olarak yakalanan İranlı ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Dudkanlu'nun sorgusu sürüyor. İfadesinde PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubuna yönelik önemli bilgiler veren terörist, bölgenin dağlık ve sarp arazi yapısı nedeniyle Gümüşhane üzerinden Giresun-Trabzon ve Tunceli’ye de geçiş yapabildikleri belirtildi.

Dudkanlı, Giresun ve Trabzon’da erzak depoları ve silah sığınaklarının yerlerini, güvenlik güçlerine tek tek gösterdi. Yoğun güvenlik önlemi altında Trabzon’dan Gümüşhane’ye getirilen Behrüz Dudkanlu, JÖH timleri tarafından Kürtün ilçesine bağlı Kabayalak Yaylası'na götürüldü. Burada geçiş güzergahları ile erzak depolarının yerini gösteren terörist Dudkanlu, bölgede nasıl gizlendiklerini de anlattı.

BULUNAN SIĞINAK SAYISI 20'YE ÇIKTI

Behrüz Dudkanlu’nun yaylada gösterdiği 3 farklı erzak deposu da patlayıcı ile imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Böylece bölgede son bir hafta içinde ele geçirilen sığınak ve dopo sayısının da 20'yi bulduğu kaydedildi. JÖH ve komando timlerinin PKK’nın Karadeniz’de en büyük silah deposu ve sığınağının olduğu değerlendirilen Gümüşhane kırsalında operasyonlarını sürdürdüğü, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon kırsalında da eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

DİĞER TERÖRİSTİN DE SORGUSU SÜRÜYOR

Bu arada ‘Aras Faraşin’ kod adlı PKK’lı Aras Aslan’ın ise sorgusunun da Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’nda sürdüğü bildirildi.

Nedim KOVAN- Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)

FOTOĞRAFLI



