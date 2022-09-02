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Ormanda başından vurulmuş halde bulunmuştu! Cinayetin nedeni 'kan davası' çıktı

02.09.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarındaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Yapılan inceleme sonrası cesedin Ağrılı inşaat işçisi Kenan Uzunay (20) olduğu belirlendi. Başından tabancayla vurularak öldürülen Uzunay'ın 'kan davası' kurbanı olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İşte kan donduran olayın detayları...

Ormanda başından vurulmuş halde bulunmuştu! Cinayetin nedeni 'kan davası' çıktı

Bodrum-Güvercinlik kara yolu kenarındaki ormanda 29 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında, plaja gitmek için bölgeden geçen 2 kişi, erkek cesedi buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinde şort, kırmızı tişört ve terlik olan kişinin başının arkasından tabancayla vurulduğu belirlendi.

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Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cesedin bulunduğu bölgede arama yaptı. Dedektörün de kullanıldığı aramalarda, delil olabilecek ipucu arandı. Jandarmanın araştırmasında ölen kişinin, Bodrum'da inşaatta çalışan Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Kenan Uzunay olduğu tespit edildi. Uzunay, 30 Ağustos'ta Patnos'ta toprağa verildi.

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İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu kapsamda, ekiplerin çalışmasıyla olayı gerçekleştiren 5 şüphelinin izine ulaşıldı. İncelemelerde şüphelilerin şehir dışında olduğu tespit edildi. Eş zamanlı olarak Burdur, İzmir ve Isparta emniyet müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Adresleri tespit edilen M.D., F.K. İzmir'de, S.C., Y.E. Burdur'da ve N.C. Isparta'da yakalanıp gözaltına alındı.

5 şüpheli Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada ifadeleri alınan şüphelilerin, 14 yıl önce Kenan Uzunay'ın babasının Patnos'ta keserle akrabaları olduğu öğrenilen kişiyi öldürdüğü ve öldürülen kişinin yeğeni N.C.'nin intikam almak için Kenan Uzunay'ı öldürdüğü ortaya çıktı. Olay günü şüphelilerin Turgutreis'te yaşayan Uzunay'ı telefonla arayıp dışarı çağırdığı ve olay yerine götürerek öldürdüğü belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli sıkı güvenlik önlemleriyle jandarma kontrolünde adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusunu yanıtsız bırakan şüphelilerden bazılarının yüzlerini kapattığı görüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla kan davası
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