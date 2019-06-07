HABER

Ormanda bisikletten düşerek yaralanan öğrenci kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 22:18 | Son Güncelleme

Karabük'te gezintiye çıktığı ormanda bisikletinden düşerek yaralanan ve mahsur kalan üniversite öğrencisi, Safranbolu Off-Road, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gezintiye çıktığı ormanda bisikletinden düşerek yaralanan ve mahsur kalan üniversite öğrencisi, Safranbolu Off-Road, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, iki arkadaşıyla birlikte Sarıçiçek ormanlarında bisikletiyle gezintiye çıkan üniversite öğrencisi Mehmet Çakmak, bir süre sonra dengesini kaybederek düştü.

Yaralandığı için hareket edemeyen Çakmak için diğer iki arkadaşı, cep telefonuyla iletişim kurabildikleri bir bölgeye kadar gelerek yardım istedi.

Olay yerine Safranbolu Off-Road, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Özel tasarlanmış arazi araçlarıyla bulunduğu bölgeden alınan Çakmak, dağ yolunda kendisini bekleyen ambulansa konularak, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Çakmak'ın kollarında çıkık olduğu belirlendi.

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Ankara'yı 'sağanak' vurdu!Ankara'yı 'sağanak' vurdu!
Bayram sonrası Kocaeli geçişindeki yollarda trafik akıcı (3)Bayram sonrası Kocaeli geçişindeki yollarda trafik akıcı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düşme Karabük kurtarma orman öğrenci yaralanma

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi

Akaryakıtta çifte indirim!

Akaryakıtta çifte indirim!

Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Anlaşıldı...

Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Anlaşıldı...

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'yı 'sağanak' vurdu!

Ankara'yı 'sağanak' vurdu!

Çorum'un İskilip ilçesinde feci kaza! Bir aile yok oldu

Kahreden haber! Bir aile yok oldu

Ortalık karıştı! 'En mutlu günüm kabusa döndü'

Ortalık karıştı! 'En mutlu günüm kabusa döndü'

Dışişleri'den Güney Kıbrıs'ın doğal gaz anlaşmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.