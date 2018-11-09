Ormanda bu halde bulundu! Şoke eden anlar

Alev alev yanan uçakta pilotun izine bir türlü ulaşamayan kurtarma ekibi, ormanda arama çalışmalarına başladı. 27 yaşındaki pilotu bulabilmek için seferber olan onca kişi önce bağırıyor, ardından sessizliğe bürünerek pilot Maicon Esteves'in ses vermesini bekliyordu. Nefes nefese geçen kurtarma çalışmalarının sonunda Maicon, bir dere kenarında hareketsiz halde yatarken bulundu. İşte devamında yaşananlar...

1 / 10 Uçak yeryüzünün en vahşi ormanına düştü. Brezilya'daki ormana uçağın çakıldığı tarihte, takvimler 3 Kasım'ı gösteriyordu.

2 / 10 Uçak Porto Nacional'den havalanmıştı.Rotası ise, uzun bir uçuşla varacağı Alta Floresta'ydı.

3 / 10 Batıdaki Mata Grosso eyaletinde uçağın düştüğünü görenler, hemen olay yerine koştu.

4 / 10 Neiva EMB-201 model sarı uçağın enkazını ağaçlar arasında buldular. Yanmış uçakta 27 yaşındaki pilot Pilot Maicon Esteves yoktu.

5 / 10 Kaza polise haber verildi, arama kurtarma ekipleri harekete geçti.

6 / 10 İtfaiye ve polislerin de aralarında bulunduğu ekipler, vahşi ormanın içini taramaya başladı.

7 / 10 Dört günün sonunda pilot bir dere kenarında hareketsiz ve yerde yatarken bulundu. Ağır yaralıydı ve enkazla arasındaki mesafe 25 kilometreydi.

8 / 10 Mucizevi bir şekilde kazadan sağ kurtulan pilotun kollarında, boynunda ve yüzünde birinci ve ikinci derecede yanıklar var.

9 / 10 Zirai ilaçlama uçağını kullanan pilot, ambulansla hastaneye taşındı. Pilot GPS cihazını kullanarak yürüdüğünü ve mecali kalmayınca dere kenarına uzandığını söyledi.