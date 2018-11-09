Ormanda bu halde bulundu! Şoke eden anlar

Alev alev yanan uçakta pilotun izine bir türlü ulaşamayan kurtarma ekibi, ormanda arama çalışmalarına başladı. 27 yaşındaki pilotu bulabilmek için seferber olan onca kişi önce bağırıyor, ardından sessizliğe bürünerek pilot Maicon Esteves'in ses vermesini bekliyordu. Nefes nefese geçen kurtarma çalışmalarının sonunda Maicon, bir dere kenarında hareketsiz halde yatarken bulundu. İşte devamında yaşananlar...
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