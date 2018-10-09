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Ormanda bu sefer ne yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

Primitive Technology Idea sayfasıyla Youtube'da müthiş işlere imza atan genç, bu defa yaptıklarıyla yok artık dedirtti.

Gözlerinize inanamayacaksınız...

Ormanda yaptığı şeye inanmak güç!

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İşte o çalışma...
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Primitive Technology Idea youtube

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