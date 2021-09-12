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Ormanda cansız bedeni bulundu! Ölümüyle ilgili korkunç şüphe

12.09.2021 03:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde, ormanlık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ormanda cansız bedeni bulundu! Ölümüyle ilgili korkunç şüphe

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Naldöken Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda bir şahsın yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda; cesedin Suriye uyruklu Hüseyin Elmuhammed’e (55) ait olduğu ve kafasında derin yaralar olduğu tespit edildi. Ayrıca ceset yakınlarında, çuval içerisinde motorlu testere, av tüfeği ve tüfek saçmaları olduğu belirlendi. Adrese gelen savcının incelemesinin ardından Elmuhammed’in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SIRTINDAKİ TÜFEK ATEŞ ALDI İDDİASI

Öte yandan, ilk belirlemelere göre Hüseyin Elmuhammed’in sırtında taşıdığı çuval içerisindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ileri sürüldü. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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