HABER

Ormanda cesedi bulunan mobilyacı toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, 9 gün önce, çalıştığı iş yerinin sahipleriyle birlikte define aramak için gittiği ormanda kaybolan ve dün akşam çobanlar tarafından cansız bedeni bulunan mobilyacı Murat Yıldız (45), bugün ikindi namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ormanda cesedi bulunan mobilyacı toprağa verildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, 9 gün önce, çalıştığı iş yerinin sahipleriyle birlikte define aramak için gittiği ormanda kaybolan ve dün akşam çobanlar tarafından cansız bedeni bulunan mobilyacı Murat Yıldız (45), bugün ikindi namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ankara'da oturan evli ve 3 çocuk babası mobilyacı Murat Yıldız, 23 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde, çalıştığı iş yerinin sahipleri ile birlikte define aramak için Beypazarı ilçesinin Dereli köyüne geldi. İş yeri sahipleri ormanlık alanda gezerken, Yıldız, iddiaya göre, onlardan ayrıldıktan kısa süre sonra Eşme Deresi mevkisinde kayboldu. Cep telefonunu araçta bıraktığı için çalışanından haber alamayan iş yeri sahipleri, Yıldız'ın ailesine haber verdi. Aile fertleri, ormanda köy halkıyla birlikte Murat Yıldız'ı aradı ancak bir sonuca ulaşamadı. Ailenin başvurusu üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, AFAD ve komando ekipleri tarafından köy çevresindeki 20 kilometrelik alanda arama çalışması yapıldı ancak Yıldız'a ait bir ize rastlanamadı. Dün akşam köy çevresinde arama yapan çobanlar, Murat Yıldız'ın kaybolduğu yerin 2 kilometre uzağında cansız bedenine ulaştı. Kayalıklardan düştüğü belirtilen Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Otopsinin ardından Yıldız'ın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Karşıyaka Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Bu arada, olayla ilgili gözaltına alınan Murat Yıldız'ın kayınpederi Hasan Ali D., kayınbiraderi Serdar D. ile iş yeri sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık tarafından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanıSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanı
Mağazadan epilasyon cihazı çaldılarMağazadan epilasyon cihazı çaldılar
Döviz bürosunda masada unutulan parayı çaldı, yakalanınca özür dilediDöviz bürosunda masada unutulan parayı çaldı, yakalanınca özür diledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Görenler hayret ediyor! Tam 350 kilo

Görenler hayret ediyor! Tam 350 kilo

Yakıp çırılçıplak sokağa atmıştı! Korkunç detay

Yakıp çırılçıplak sokağa atmıştı! Korkunç detay

'Bir şeyin yok' diye eve gönderdiler! Sonrası çok acı

'Bir şeyin yok' diye eve gönderdiler! Sonrası çok acı

Bu tabutun içerisine girene para veriyorlar

Bu tabutun içerisine girene para veriyorlar

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.