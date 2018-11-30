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Ormanda ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 13:20 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Ali Minkara (26) ormanlık alanda ölü bulundu.

Ormanda ceset bulundu

Süleyman GÜZEL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Ali Minkara (26) ormanlık alanda ölü bulundu.
Dün akşam saatlerinde Düziçi'nin Kanlıgeçit mevkisinde ormanda ağaçların arasında bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede cesedin Ali Minkara'ya ait olduğu belirlendi. Vücudunda darp izlerine rastlanan Minkara'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, soruşturma başlatıldı.

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Ormanda ceset bulundu

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