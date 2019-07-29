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Ormanda ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla mevkii ile Sefa köyü arasındaki sarp dağların arasından geçen patika yolda, 55 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla mevkii ile Sefa köyü arasındaki sarp dağların arasından geçen patika yolda, 55 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Sefa köyü orman işçileri tarafından tesadüfen bulunan cesedin köy halkından Sadettin Öztürk’e ait olduğu belirlendi. Cesedi bulan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri, şahsın 1 gün önce ölmüş olduğunu belirlerdi.
Sefa köyünden olduğu ve İnegöl’de oturduğu öğrenilen Sadettin Öztürk’ün hafta sonları Domaniç dağlarına gelip mantar topladığı ve balık tuttuğu iddia edildi. Olay yerinde yapılan incelemede de cesedin yanında bulunan poşetin içinde toplanmış mantar olduğu tespit edildi.
Domaniç İlçe Hastanesi morguna kaldırılan cesedin asıl ölüm nedeni yapılan incelemenin sonunda belirlenecek. Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

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