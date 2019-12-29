Ormanda çöp bırakanlara yaptırım talebi

Proje kapsamında, Osmanlı Devleti’nden bugüne su kaynakları, doğal yapısı ve kültürel değerleri hassasiyetle korunan 5 bin 524 hektarlık ormanın 251 hektarlık alanındaki Bentler Tabiat Parkı, Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı, Neşetsuyu Tabiat Parkı, Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı, Kömürcübent Tabiat Parkı, Irmak Tabiat Parkı, Kirazlıbent Tabiat Parkı, Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı ve Ayvatbendi Tabiat Parkı'nın yanı sıra Binbaşı Çeşmesi, Kurtkemeri, Çatalçeşme ve Elmalı Tepesi mesire alanlarının günübirlik ziyaretçileriyle anket yapıldı.

Yaklaşık 1 yıl süren projeyle Belgrad Ormanı'ndaki karmaşık problemlere halkın katılımıyla pratik çözümler üretmek, çalıştay ve konferanslar sayesinde farklı grupları bir araya getirmek, ormanın gelişim planlarına halkın katılımını sağlayacak mevzuat, politika ve planlama süreçlerini inceleyerek farkındalık amaçlandı.

Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği tarafından Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti'nin finansmanı ve Yerel STK'lar Hibe Programı'nın desteğiyle "İstanbul Belgrad Ormanındaki Gelişme Planlarına Halkın Taleplerini Dahil Eden Katılımcı Bir Süreç Oluşturulması" projesi gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - ELİF KÜÇÜK - Bitki ve canlı çeşitliliğini yıllardan bu yana koruyarak kentin doğal zenginliğini temsil eden Belgrad Ormanı'na ilişkin yapılan ankette, vatandaşların yüzde 92'sinin ormandan ayrılırken çöplerini bırakanlara yaptırım uygulanmasını istediği ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesinden 25 öğrencinin, 1.103 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonucunda vatandaşın ormanları kullanım amacı, tabiat parkları ve mesire alanlarından beklentileri, ormanların korunması ve sağlıklı kullanımına dair farkındalık seviyelerini ölçüm hedeflendi.

Ayrıca, tabiat parkları ve mesire yerlerinde çalışan güvenlik görevlilerine de ormancılık eğitimi verildi. Eğitimlerde, ormanın flora ve faunası tanıtılarak, idari ve hukuki statüsü anlatıldı ve ormanda gerçekleşebilecek yasadışı faaliyetlere yönelik yaptırımlar hakkında bilgi verildi.

Öte yandan, ormanın korunması ve sağlıklı şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması için "Belgrad Ormanı İyi Niyet Protokolü" de imzalandı.

- Kentin 33 ilçesinden ziyarete geliniyor

Ankete 19 ve 65 yaş ve üstü öğrenci, ev hanımı, öğretmen, muhasebeci, esnaf, mühendis, avukat, temizlikçi, mimar ve kuaför gibi 194 meslek grubundan kişi katıldı.

Sonuçlara göre, Belgrad Ormanı, bölgeye uzak noktalardaki Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Sultanbeyli, Adalar ve Şile'nin yanı sıra 33 ilçeden daha çok ziyaretçi ağırlıyor.