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Ormanda darp sanıklarına ağır ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 16:22 | Son Güncelleme

Antalya’da lise öğrencisini ormanda dakikalarca darp ettiği iddiasıyla yargılanan 6 sanık hakkında karar verildi.

Antalya’da lise öğrencisini ormanda dakikalarca darp ettiği iddiasıyla yargılanan 6 sanık hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, 6 sanıktan 2’sini 12 yıl 6 ay, 2’sini 8 yıl 4 ay, birini 5 yıl hapis cezasına çarptırırken, diğer sanığı da beraat ettirdi.
Olay, geçtiğimiz sene 31 Ocak Perşembe Günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D. (19), kız arkadaşı Amina S. (19) ile eve giderken karşılaştıkları 3 kız arkadaşı, otomobille gezmeyi teklif etti. S.D. ile Amina S. diğer kızların çağırdığı Mehmet C. Y.’nin (22) kullandığı otomobile bindi. Varsak ormanlık alana geldiklerinde Amina S., erkek arkadaşı Yasin K. (24) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla S.D.’yi darp etti. Bir süre sonra grup yeniden otomobile binerek, Konuksever Mahallesi’nde boşluk alanda Yasin K. ile buluştu.
Gruptakilerden bazıları Yasin K.’nın otomobiline binerek, iki araçla yeniden Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alana gitti. Burada Yasin K. ve yanındakiler S.D.’yi darp etti. Zanlılar, genç kızı aralarına alıp yerlerde sürükleyip, dövdü ve parasını da gasp etmeye çalıştı. Dakikalarca süren darp anlarını kameraya kaydeden grup, S.D.’yi, olayı kimseye anlatmamasını söyleyerek, şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti.
Görüntülerin basına yansımasıyla Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimliklerini belirledikleri 3’ü 18 yaşından küçük 6 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Amina S. ve Yasin K. tutuklanırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet C. Y. ise daha sonra tutuklandı. Yaşları 18’den küçük olan diğer şüpheliler M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklanırken, M.S. ile M.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir önceki görülen duruşmada, tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti. Yeni görülen duruşmada ise karar verildi. Duruşmaya taraf avukatları katılırken, aynı zamanda tutuksuz sanıklar da hazır bulundu.
Sanıklardan Amina S. ve Yasin K., ’nitelikli yağma’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına, Mehmet C.Y. ise ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
S.D.K. ve M.G.’yi, ’nitelikli yağma’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran heyet, M.S.’yi ise beraat ettirdi. Diğer yandan heyet, ceza verilen tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine de karar verdi.

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