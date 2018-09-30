HABER

Ormanda define ararken kaybolmuştu, 8 gün sonra cesedi bulundu Arşiv

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 18:15 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, 8 gün önce çalıştığı iş yerinin sahipleriyle define aramak için gittiği ormanda kaybolan ve jandarma ekiplerince aranan Murat Yıldız'ın (45) bugün cansız bedenine ulaşıldı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, 8 gün önce çalıştığı iş yerinin sahipleriyle define aramak için gittiği ormanda kaybolan ve jandarma ekiplerince aranan Murat Yıldız'ın (45) bugün cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın cesedi, kaybolduğu yerden 2 kilometre uzaklıkta bulunurken, kayalıklardan düştüğü belirtildi.

Ankara'da oturan, evli ve 3 çocuk babası mobilyacı Murat Yıldız, 23 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde, çalıştığı iş yerinin sahipleri ile birlikte define aramak için Beypazarı ilçesinin Dereli köyüne gitti. İşverenleri ile ormanlıkta gezinen Yıldız, iddiaya göre, yanlarından ayrıldıktan kısa süre sonra Eşme Deresi mevkisinde kayboldu. Cep telefonunu araçta bıraktığı için haber alamayan işverenleri, Yıldız'ın ailesine ulaştı. Aile fertleri, Yıldız'ın kaybolduğunu öğrenince ormana gelip, köy halkıyla birlikte arama çalışması başlattı; ancak sonuca ulaşamadı. Ailenin başvurusu üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmalar, olayın 2'nci günü sabah saatlerine kadar Yıldız'ı aradı; ama ize rastlanılmadı.

KAYINPEDERİ İLE KAYINBİRADERİ VE İŞVERENLERİ GÖZALTINDA

Daha sonra jandarma ile AFAD ve komando birliklerinden 100 kişilik ekip oluşturuldu. Jandarmanın iz takip köpeği ve emniyetin kadavra arama köpeği ile 20 kilometrelik alanda tarama yapan ekipler, tüm çabalarına rağmen sonuca ulaşamadı. Olayla ilgili Yıldız'ın kayınpederi Hasan Ali D., kayınbiraderi Serdar D. ile iş yeri sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. jandarma ekiplerince şüpheli olarak gözaltına alındı.

CESEDİ 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Bölgede hayvan otlatan çoban, çalılıklar arasında ceset gördüğünü bugün jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısı, erkek cesedinin Murat Yıldız'a ait olduğunu belirledi. Kaybolduğu yere 2 kilometre uzaklıkta, Altıoluk mevkisindeki ağaçların arasında bulunan Murat Yıldız'ın, ilk belirlemelere göre, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Yıldız’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Hafif ticari araç şarampole uçtu: 1'i ağır 2 yaralıHafif ticari araç şarampole uçtu: 1'i ağır 2 yaralı
Kayan toprağın altında kalıp, can verdiKayan toprağın altında kalıp, can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

İlginizi Çekebilir

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manyas Gölü yakınlarında heyecanlandıran kazı!

Manyas Gölü yakınlarında heyecanlandıran kazı!

Photoshop'un en güzel hali

Photoshop'un en güzel hali

Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu

Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

Fatih'te ceset bulundu

Fatih'te ceset bulundu

Hepsini imha ettiler

Hepsini imha ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.