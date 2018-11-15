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Ormanda define hayali ile kazı yaparken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, ormanlık alanda define bulma hayali ile kazı yapan 7 kişi, jandarmanın baskını ile suçüstü yakalandı.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, ormanlık alanda define bulma hayali ile kazı yapan 7 kişi, jandarmanın baskını ile suçüstü yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartepe Sultaniye Mahallesi'nde ormanlık alanda definecilerin kazı yaptığı bilgisini aldı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, kazı yapan kişileri bir süre takip etti. Jandarma daha sonra baskın düzenleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı. Ormanlık alanda define bulma umuduyla büyük bir kayanın altında çukur açan kişilerin kazıda kullandığı jeneratör ve aletlere el konuldu. Gözaltına alınan 7 kişi hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan soruşturma başlatıldı.

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