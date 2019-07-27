HABER

Ormanda ele geçen Hint kenevirine 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 18:08 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan baskında ormanlık alanda ekili 23 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ormanda ele geçen Hint kenevirine 4 tutuklama

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan baskında ormanlık alanda ekili 23 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde, çarşamba günü, jandarma ekipleri, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda ormanlık alanda ekili halde 23 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili C.Y., D.Y., A.C., H.A., V.Y,, R.N. ve K.Ç, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden C.Y., D.Y., H.A. ve V.Y, tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi ise serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Ormanda ele geçen Hint kenevirine 4 tutuklamaOrmanda ele geçen Hint kenevirine 4 tutuklamaOrmanda ele geçen Hint kenevirine 4 tutuklamaOrmanda ele geçen Hint kenevirine 4 tutuklama

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
Esenyurt’ta okul çatısında paniğe yol açan yangınEsenyurt’ta okul çatısında paniğe yol açan yangın
Büfeden 150 paket sigara çalan şüpheli yakalandıBüfeden 150 paket sigara çalan şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.