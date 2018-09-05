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Ormanda fark edilen gemiye benzer kaya ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 11:33 | Son Güncelleme

 ARTVİN’in Murgul ilçesi Küre köyünde sık orman dokusu içerisinde köylüler tarafından 10 metre yüksekliğe, 35 metre uzunluğa sahip sıra dışı bir kaya bulundu.

Ormanda fark edilen gemiye benzer kaya ilgi görüyor

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/MURGUL (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Murgul ilçesi Küre köyünde sık orman dokusu içerisinde köylüler tarafından 10 metre yüksekliğe, 35 metre uzunluğa sahip sıra dışı bir kaya bulundu. Köylülerin gemiye benzediği için 'Gemkaya' adını verdiği, sosyal medyada da ilgili odağı olan kaya nedeniyle doğalgaz boru hattı projesinde değişiklik yapıldı.
Murgul’un Küre köyünde vatandaşlar sık orman dokusu içerisinde birkaç yıl önce dev bir kaya kütlesi fark etti. Ağaç ve dikenliklerle kaplı bölgeden geçilerek ulaşılan kayanın 20 metre yüksekliğe, 40 metre uzunluğa sahip olduğu belirlendi. Köylüler, sıra dışı kayaya gemiye benzediği için ‘Gemkaya’ adını koydu. Kaya yörede ilgi odağı oldu. Sosyal medyada fotoğrafı yayılan kayayı görmek isteyenler, bölgeye gelmeye başladı. Araçla bölgeye çıkan ziyaretçiler, orman içinden geçerek ulaştığı kayanın fotoğrafını çekiyor, üzerine çıkarak selfie yapıyor. Vatandaşların sosyal medyada 'Titanic' benzetmesi yaptığı kaya, yapılacak çevre düzenlemesi ile turizme kazandırılacak.
DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ DEĞİŞTİRİLDİ
Sosyal medyada ünü yayılan kaya, Bayburt'tan gelen ve Rize'den geçirilerek Artvin'e götürülecek doğalgaz boru hattı projesinde de değişiklik yapılmasını neden oldu. Boru hattı projesinin kayaya zarar verebileceği endişeleri üzerine köylüler projeye itiraz etti. Bunun üzerine doğalgaz boru hattı projesi değiştirildi, hattın kayadan uzak bir alandan geçirilmesine karar verildi. Kaya çevresinde ise çevre düzenlemesi yapılacak.
MUHTAR: ENTERESAN BİR DURUM
Küre Köyü Muhtarı Ayhan Aydın, orman içinde bulunan kayanın turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi. Aydın, “Bu kaya orman içinde keşfedildi. Nasıl oluştuğu konusunda bir fikrimiz yok. Kayanın arka tarafında çakıl taşları var. Eskiden buralara deniz mi vardı? Deniz çekilmiş de bu kaya burada mı kalmış bilemiyoruz. Enteresan bir durum var. Buraya gelenler, bu görüntüyü hayretle karşılıyor” dedi.
Kayanın oldukça ilgi çektiğini anlatan Murat Topaloğlu da, “Kaya sosyal medyada paylaşılınca insanlar bölgeye gelmeye başladı. Kayanın ilginç bir görüntüsü var. Bakan bir daha bakıyor, fotoğraf çekiyor. Kaya, ilçemiz turizmine katkı sağlayacak” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ormanda fark edilen gemiye benzer kaya ilgi görüyorOrmanda fark edilen gemiye benzer kaya ilgi görüyorOrmanda fark edilen gemiye benzer kaya ilgi görüyorOrmanda fark edilen gemiye benzer kaya ilgi görüyor

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