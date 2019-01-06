Ormanda göğüsünden vurulan kişinin kişinin katili aranıyor

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde, odun toplamaya gittiği ormanda dün cesedi bulunan Ramazan Uzunay'ın (38) cinayet kurbanı olduğu ortaya çıktı. Göğsunden vurulan Uzunay'ın öldürülmesiç ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasra Tarlaağzı'daki evinden cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için çıkan Ramazan Uzunay gece eve dönmedi. Yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ve köylülerin dün yaptığı arama çalışmaları sonucunda Uzunay, Tarlaağzı Kayabaşı mevkiinde bulundu. Jandarma hareketsiz yatan Uzunay'ın öldüğünü belirlerken, ceset Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede Uzunay'ın göğüsünde kurşun yarasının olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Jandarma sorguyu genişleterek, kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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