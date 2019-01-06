HABER

Ormanda göğüsünden vurulan kişinin kişinin katili aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 19:55 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, odun toplamaya gittiği ormanda dün cesedi bulunan Ramazan Uzunay'ın (38) cinayet kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Ormanda göğüsünden vurulan kişinin kişinin katili aranıyor

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde, odun toplamaya gittiği ormanda dün cesedi bulunan Ramazan Uzunay'ın (38) cinayet kurbanı olduğu ortaya çıktı. Göğsunden vurulan Uzunay'ın öldürülmesiç ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Amasra Tarlaağzı'daki evinden cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için çıkan Ramazan Uzunay gece eve dönmedi. Yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ve köylülerin dün yaptığı arama çalışmaları sonucunda Uzunay, Tarlaağzı Kayabaşı mevkiinde bulundu. Jandarma hareketsiz yatan Uzunay'ın öldüğünü belirlerken, ceset Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede Uzunay'ın göğüsünde kurşun yarasının olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Jandarma sorguyu genişleterek, kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!Burcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!
Lise öğrencisinin köpek saldırısı sonucu öldüğü ilçede protesto eylemi (2)Lise öğrencisinin köpek saldırısı sonucu öldüğü ilçede protesto eylemi (2)
Vardiya müdürü Filiz, 'evlilik' tartışmasında sevgilisini öldürdü (2)Vardiya müdürü Filiz, 'evlilik' tartışmasında sevgilisini öldürdü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

'Türkiye'nin operasyon yapmasını istemiyoruz'

'Türkiye'nin operasyon yapmasını istemiyoruz'

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.