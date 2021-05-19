Ormanda gördüğü boz ayıya bu sözlerle seslendi: Şu güzelliğe bak, ben seni yerim

Kastamonu’da kış uykusundan uyandıktan sonra yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine kadar inen yavru ayılar, cep telefonu kameralarına takıldı.

BOZ AYI İLE GÜLÜMSETEN DİYALOG

Kastamonu-İnebolu karayolu Küre ilçesi istikametine seyir halindeki otomobilde ilerleyen Hüseyin Koca, yeşillenen ormanları çekmek için cep telefonunu araçtan çıkartarak kayıta başladı. Bu sırada cep telefonunun kamerasına yol kenarında bulunan yavru boz ayı takıldı. Korkan boz ayı, ardından ormanın içerisine kaçarak kendisini cep telefonu ile çeken Hüseyin Koca’yı izlemeye başladı. Hüseyin Koca’nın seslenmelerine karşı kulak kabartarak gizlendiği yerden çıkan yavru ayının kaçmaması dikkat çekti. Yavru boz ayı ile bir süre sohbet eden Hüseyin Koca, “Oğlum, gel gel, yavrum gel, gel gel. Şu güzelliğe bak şu güzelliği. Ben seni yerim. Seni yerim. Oğlum gel yanıma” sözleri ile uzaktan sevdi.

Kulak kabartarak kameraya karşı poz veren yavru boz ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.

(İHA)

