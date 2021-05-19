HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Ormanda gördüğü boz ayıya bu sözlerle seslendi: Şu güzelliğe bak, ben seni yerim

Ormanda gördüğü boz ayıya bu sözlerle seslendi: Şu güzelliğe bak, ben seni yerim

19.05.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da otomobiliyle seyir halinde ilerleyen bir vatandaş, ormanda gördüğü boz ayıya, "Şu güzelliğe bak, ben seni yerim” diye seslenerek sevdi. Önce korkup kaçan boz ayı, vatandaşın sözleri sonrasında ormanın içerisinden kendisini telefonla görüntüleyen kişiye poz verdi.

Kastamonu’da kış uykusundan uyandıktan sonra yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine kadar inen yavru ayılar, cep telefonu kameralarına takıldı.

BOZ AYI İLE GÜLÜMSETEN DİYALOG

Kastamonu-İnebolu karayolu Küre ilçesi istikametine seyir halindeki otomobilde ilerleyen Hüseyin Koca, yeşillenen ormanları çekmek için cep telefonunu araçtan çıkartarak kayıta başladı. Bu sırada cep telefonunun kamerasına yol kenarında bulunan yavru boz ayı takıldı. Korkan boz ayı, ardından ormanın içerisine kaçarak kendisini cep telefonu ile çeken Hüseyin Koca’yı izlemeye başladı. Hüseyin Koca’nın seslenmelerine karşı kulak kabartarak gizlendiği yerden çıkan yavru ayının kaçmaması dikkat çekti. Yavru boz ayı ile bir süre sohbet eden Hüseyin Koca, “Oğlum, gel gel, yavrum gel, gel gel. Şu güzelliğe bak şu güzelliği. Ben seni yerim. Seni yerim. Oğlum gel yanıma” sözleri ile uzaktan sevdi.

Kulak kabartarak kameraya karşı poz veren yavru boz ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyorHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyor
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

En Çok Okunan Haberler

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Aşı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

Aşı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Memleket Partisi kuruldu

Memleket Partisi kuruldu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.