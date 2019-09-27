HABER

Ormanda Hint keneviri yetiştiren 5 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 14:06 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 5 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Ormanda Hint keneviri yetiştiren 5 kişiye gözaltı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 5 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile ormanda yapılan aramalarda; 95 kök Hint keneviri, 236 gram kubar esrar, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 1 kurusıkı ele geçirildi.
Turgutlu Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu ilçenin kısal Yayla Mahallesi'ndeki ormanlıkta, yasa dışı olarak Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin M.E. (34), Ö.E. (37), O.C. (26), O.Ç. (32) ve C.E. (31) olduğu tespit edildi. Bu sabah 7 asayiş timi, 2 istihbarat unsuru, 2 narkotik köpek timi, 1 Jandarma Suç Araştırma Timi (SASAT) ve olay yeri inceleme timi ile 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta' ile arama yapıldı. C.E.'nin evindeki aramada 236 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği; O.Ç.'nin evinde ise ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı bulundu. Ormanlıkta yapılan aramada ise 95 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda M.E., Ö.E., O.C., O.Ç. ve C.E. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Ormanda Hint keneviri yetiştiren 5 kişiye gözaltıOrmanda Hint keneviri yetiştiren 5 kişiye gözaltı

PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
Balıkesir'deki o iki zorba tekrar gözaltındaBalıkesir'deki o iki zorba tekrar gözaltında
Okul hizmetlisi, kalorifer dairesinde intihar ettiOkul hizmetlisi, kalorifer dairesinde intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 78 personel alınacak

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.