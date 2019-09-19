Ormanda intihar etti

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Cengiz D. (46) ormanda kendini iple ağaca asarak intihar etti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sarıgerme Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Cengiz D.'yi ormanda ağaca asılı bulan vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Cengiz D.'nin öldüğünü belirledi. Cengiz D.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardandan Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaklaşık 3 yıldır yalnız yaşadığı belirtilen Cengiz D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

