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'Ormanda işkence' davasında tutukluluğa devam kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, lise öğrencisi S.D.

'Ormanda işkence' davasında tutukluluğa devam kararı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, lise öğrencisi S.D. (18) adlı kızı, ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tahliye talebini reddetti.
Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiinde, ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri S.D. adlı kız öğrenciyi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı. Kazakistan uyruklu Amina Sufiyeva (18) ile Yasin Kamay (22) tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker Mehmet Can Yörük (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığı'nda ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İDDİANAMEDE 23'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan Amina Sufiyeva ve Yasin Kamay ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Can Yörük hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanıkların, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, adli kontrol şartıyla bırakılan Mehmet Can Yörük'ün de tutuklanmasına karar verdi. Karar üzerine Mehmet Can Yörük de tutuklandı. Başka mahkemede görülen yaşı küçük sanıkların dosyası da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirildi.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanıklar Amina Sufiyeva, Yasin Kamay, Mehmet Can Yörük, 18 yaşından küçük S.D.K ile tutuksuz sanıklar M.S. ve M.G. ile taraf avukatları katıldı. Söz verilen sanıklardan Amina Sufiyeva, mağdura sadece tokat ve tekme attığını, bunun dışındaki tüm suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Yasin Kamay ise herhangi bir gasp olayına karışmadığını iddia ederek, mağdura sadece tokat attığını savundu. Yaklaşık 1 yıllık asker olduğunu ve 3 aydır tutuklu bulunduğunu ifade eden Mehmet Can Yörük ise tahliye talebinde bulundu. Sadece darp olayına karıştığını öne süren S.D.K., “Yağma ve hürriyeti tahdit suçlarını işlemedim. Yaklaşık 5 aydır tutukluyum. Eğitimim yarım kaldı, hakkımda tahliye kararı verilmesini istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti ara kararında, dava dosyasında yer alan görüntülerin dökümünün yapılması için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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'Ormanda işkence' davasında tutukluluğa devam kararı'Ormanda işkence' davasında tutukluluğa devam kararı'Ormanda işkence' davasında tutukluluğa devam kararı

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