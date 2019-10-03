HABER

Ormanda kaçak kesim iddiasına 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen, orman işletme müdürü, işletme şefi ve orman muhafaza memurunun da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Ormanda kaçak kesim iddiasına 6 tutuklama

Ayhan ACAR/ ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda kaçak kesim yaptırdıkları iddia edilen, orman işletme müdürü, işletme şefi ve orman muhafaza memurunun da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
Geçen temmuz ayında Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bahçecik ve Kalecik köylerinde ormanlık alanda kaçak ağaç kesimi yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, ormanda kesilen ve daha sonra ilçe merkezine götürülen, 3 kamyon oduna el koydu. Gözaltına alınan 3 kamyon şoförü serbest bırakıldı.
Olaydan sonra Ankara’dan gelen müfettişler ormanlık alanda incelemeler yaptı. Yapılan inceleme sonucunda Ulus Orman İşletme Müdürü Mustafa D., Ulus Orman İşletme Şefi Çağrı Reşat Ö., Ulus Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli orman muhafaza memuru Muharrem Ö. ile orman kesim müteahhitleri Hasan A., Musa U. ve Hüseyin T. önceki akşam jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi nöbetçi mahkeme tarafından ‘orman kaçakçılığı’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
İddiaya göre, ağaç kesimi için devletten 2 milyon TL para alındığı, ancak alınan paraya karşı kesilen ağaçların olmadığı bildirildi.
FOTOĞRAFLI

Ormanda kaçak kesim iddiasına 6 tutuklamaOrmanda kaçak kesim iddiasına 6 tutuklamaOrmanda kaçak kesim iddiasına 6 tutuklama

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Muğla’da otobüs yangınıMuğla’da otobüs yangını
Dilendiği iş merkezinde cep telefonu çaldıDilendiği iş merkezinde cep telefonu çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Ankara'da feci kaza!

Ankara'da feci kaza!

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Onyekuru depremi! 3 ay önce transfer olmuştu ama...

Onyekuru depremi! 3 ay önce transfer olmuştu ama...

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

Liseli Tuana'nın feci ölümü

Cinsel istismar sonrası dünyaya gelen bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili yeni gelişme

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.