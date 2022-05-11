Ormanda karşılaştı! Ayıları kaçırmaya bir sözü yetti

Adıyaman'da bir vatandaş ormanda gezerken ayılarla karşılaştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın 'La nereye' diye bağırması üzerine ayılar hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

AYILARLA GÖZ GÖZE GELDİ

Olay, Adıyaman’ın Gerger ilçesi kuzeyinde bulunan dağlık alanda meydana geldi. Bildişin mevkiinde bir vatandaş, gezerken 2 boz ayının kendine doğru geldiğini fark etti. Cep telefonu kamerasını açan vatandaş bir taraftan ayıları çekerken diğer taraftan ayılarla göz göze geldi.

'LA NEREYE' DİYE SESLENDİ, AYILAR KAÇTI

Vatandaş, “La nereye” diyerek ayılara seslendi. Ayılar bu sözün üzerine hızla vatandaştan uzaklaşarak kayıplara karıştı. Vatandaşın bu sözü videoyu izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: İHA

