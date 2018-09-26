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Ormanda kaybolan avcı, kadavra köpeğiyle aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:18 | Son Güncelleme

  Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 4 gün önce, çalıştığı iş yerinin sahipleriyle avlanmak için gittiği ormanda kaybolan Murat Yıldız (45), jandarma ve komando birliklerince aranıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 4 gün önce, çalıştığı iş yerinin sahipleriyle avlanmak için gittiği ormanda kaybolan Murat Yıldız (45), jandarma ve komando birliklerince aranıyor. İlk 3 gün yapılan aramada Yıldız'ın izine rastlanılmazken, bölgede bugün kadavra köpeğiyle çalışma başlatıldı.

Ankara'da oturan, evli ve 3 çocuk sahibi mobilyacı Murat Yıldız, 23 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde, çalıştığı iş yerinin sahipleriyle avlanmak için Beypazarı ilçesinin Dereli köyüne gitti. İşverenleriyle ormanlıkta gezinen Yıldız, iddiaya göre, yanlarından ayrıldıktan kısa süre sonra Eşme Deresi mevkisinde kayboldu. Cep telefonunu araçta bıraktığı için çalışanından haber alamayan işverenleri, Yıldız'ın ailesine ulaştı. Aile fertleri, köy halkıyla birlikte ormanda Yıldız'ı aradı; ancak çalışmalardan sonuç alınamadı. Yıldız ailesinin başvurusu üzerine, bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmalar da 2'nci gün sabah erken saatlere kadar Yıldız'ı aradı; ama kayıp adamın izine rastlayamadı.

KADAVRA ARAMA KÖPEĞİ GETİRİLDİ
Jandarma ile AFAD ve komando birliklerinden, dün 100 kişilik ekip oluşturuldu. Sabah saatlerinde arama çalışmasına başlayan ve köy çevresindeki 20 kilometrelik alanı tarayan ekipler, Yıldız'a ait ize rastlamadı. Ekipler, bölgedeki Doğa Korumu ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün fotokapanlarını da inceledi; ancak Yıldız'a ait görüntü bulunamadı.
Dün gece saatlerinde çalışmalarını sonlandıran ekip, arama çalışmalarına bugün emniyetin kadavra köpeğiyle başladı. Ekibin gün boyu arama çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER SORGUDA
Öte yandan Murat Yıldız ile birlikte ava giden ve verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan iş yeri sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü dökümü

-Arama çalışmalarından genel ve detaylar

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) -

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