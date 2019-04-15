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Ormanda kaybolan kişiyi drone ile arıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:46 | Son Güncelleme

Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamaya gittiği ormanda 6 gün önce kaybolan 76 yaşındaki kişiyi, drone takviyeli 100 kişilik komando ekibi arıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamaya gittiği ormanda 9 Nisan'da kaybolan 76 yaşındaki kişiyi drone destekli 100 kişilik komando ekibi arıyor.

Kaballar mevkisinde kaybolan Halil İbrahim Gürel'i bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Muğla Jandarma Komutanlığı Muğla Zıpkınlar Komando Taburu'ndan 100'e yakın asker ve İl Jandarma Komutanlığından drone ekipleri, iz takip köpek timleri, arama çalışmalarını yürütüyor.

Ekipler, bugün de Gürel'i mantar toplarken kaybolduğu Kaballar mevkisindeki ormanlık alanda gruplar halinde dağılarak yağmura rağmen aradı ancak kadar herhangi bir ize rastlanılmadı.
Gürel'in eşi ve yakınları da arama çalışmalarını takip ediyor.

Sultan Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ile 9 Nisan'da mantar toplamak için ormana gittiğini, yanından ayrılarak bir daha dönmediğini söyledi.

Mantar toplamak için ayrıldıkları alanın 500 metrekare olduğunu ancak kendisini bulamadığını belirten Gürel, "Bölgede bazı vatandaşlar eşimi yol kenarında görmüşler ancak biz halen ulaşamadık. 6 gündür arama çalışması yapılıyor ancak şu ana kadar bir ize rastlanamadı. Birileri tarafından kaçırıldı mı, onu da bilmiyorum." diye konuştu.

Gürel, jandarma ekiplerine de yardımları için teşekkür etti.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Gürel, eşi Sultan Gürel'le 9 Nisan'da mantar toplamak için Kaballar mevkisine gitmiş, eşinden ayrıldıktan bir süre sonra kaybolmuştu.

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1 kayıp arama çalışması Jandarma Kayıp Menteşe Muğla

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