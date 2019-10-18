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Ormanda kaybolan Orman İşletme Şube Müdürü Zengin’i takip köpeği buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 18:39 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesi Abide köyünde ormanda kaybolan Orman İşletme Şube Müdürü’nü Jandarmanın Cadı isimli iz takip köpeği sağ olarak buldu.Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Süleyman Zengin, Gediz-Uşak Karayolunun 8.

Kütahya’nın Gediz ilçesi Abide köyünde ormanda kaybolan Orman İşletme Şube Müdürü’nü Jandarmanın Cadı isimli iz takip köpeği sağ olarak buldu.
Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Süleyman Zengin, Gediz-Uşak Karayolunun 8. kilometresindeki Teco Petrol mevkiinde bulunan ormanlık alanda kaybolduğunun bildirilmesinin ardından şahsı arama çalışmalarına AFAD ekipleri ile birlikte iz takip köpeği ve drone ile başlanıldı.
Gece yarısına kadar yapılan aramalardan bir sonuç alınamaması üzerine aramalara ara verildi. Ertesi gün sabah erken saatlerde kayıp şahsın arama çalışmalarına Kütahya İl Jandarma Komutanlığına ait iz takip köpek timinin katılımı ile tekrar başlanıldı. Yapılan arama sonucunda kayıp Süleyman Zengin ormanlık alanda Kütahya İl Jandarma Komutanlığına ait Cadı isimli iz takip köpeği tarafından sağ olarak bulundu. Zengin, daha sonra 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Gediz Devlet Hastanesine sevk edildi.

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