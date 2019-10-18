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Ormanda kaybolan Orman İşletme Şube Müdürünü jandarma buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 22:30 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü Şube Müdürü evli ve 2 çocuk babası Süleyman Zengin (45), görev için gittiği bölgede cep telefonuyla konuşurken dalgınlıkla girdiği ormanda kayboldu.

Ormanda kaybolan Orman İşletme Şube Müdürünü jandarma buldu

Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü Şube Müdürü evli ve 2 çocuk babası Süleyman Zengin (45), görev için gittiği bölgede cep telefonuyla konuşurken dalgınlıkla girdiği ormanda kayboldu. AFAD ve jandarma ekiplerince yaklaşık 10 saat süre çalışmaların ardından iz takip köpeği 'Cadı' sayesinde bulunan Zengin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görev yapan Süleyman Zengin, önceki gün iş arkadaşlarıyla birlikte Gediz ilçesindeki ormana gitti. Gediz- Uşak yolu 8'inci kilometredeki akaryakıt istasyonuna giren Süleyman Zengin, cep telefonla konuşmaya dalınca tesisin arkasındaki ormanlık alana yürüyüp burada kayboldu. Arkadaşlarının çevrede arama yapmasına rağmen bulunamaması üzerine AFAD ve jandarma ekiplerine haber verildi. Oluşturulan arama kurtarma ekibi, gece yarısına kadar yaptığı çalışmalarda herhangi bir ize ulaşamadı.
Sabah saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmalarında havadan drone kullanılırken, iz takip köpeği Cadı da jandarmaya katıldı. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışmalarının ardından Zengin iz takip köpeği tarafından bitkin halde bulundu. Zengin, tedbir amacıyla Gediz Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Süleyman Zengin’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
VALİLİK AÇIKLADI
Kütahya Valiliği konuyla ilgili açıklama yaparak, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Zengin'in Gediz ilçesi Abide köyü sınırlarında kalan ormanlık alanda Cadı isimli iz takip köpeği tarafından sağ olarak bulunduğunu duyurdu.

FOTOĞRAFLI

Ormanda kaybolan Orman İşletme Şube Müdürünü jandarma bulduOrmanda kaybolan Orman İşletme Şube Müdürünü jandarma bulduOrmanda kaybolan Orman İşletme Şube Müdürünü jandarma buldu

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