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Ormanda kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Yıldız, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 18:32 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, 9 gün önce çalıştığı işyerinin sahipleriyle birlikte define aramak için gittiği ormanda kaybolan ve dün akşam çobanlar tarafından cenazesi bulunan Murat Yıldız (45) bugün ikindi namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, 9 gün önce çalıştığı işyerinin sahipleriyle birlikte define aramak için gittiği ormanda kaybolan ve dün akşam çobanlar tarafından cenazesi bulunan Murat Yıldız (45) bugün ikindi namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ankara'da oturan evli ve 3 çocuk babası mobilyacı Murat Yıldız, 23 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde, çalıştığı iş yerinin sahipleri ile birlikte define aramak için Beypazarı ilçesinin Dereli köyüne geldi. İşverenleri ile ormanlık alanda gezinen Yıldız, iddiaya göre onlardan ayrıldıktan kısa süre sonra Eşme Deresi mevkiinde kayboldu. Cep telefonunu araçta bıraktığı için çalışanından haber alamayan işverenleri, Yıldız'ın ailesine haber verdi. Aile fertleri, ormanda köy halkıyla birlikte Yıldız'ı aradı ancak bir sonuca ulaşamadı. Ailenin başvurusu üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, AFAD ve komando ekipleri tarafından köy çevresindeki 20 kilometrelik alanda arama çalışması yapıldı ancak Yıldız'a ait bir ize rastlanamadı.
Dün akşam köy çevresinde arama yapan çobanlar, Yıldız'ın kaybolduğu yerin 2 kilometre ötesinde cansız bedenine ulaştı. Kayalıklardan düştüğü belirtilen Yıldız, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yıldız'ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Karşıyaka Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Bu arada olayla ilgili gözaltına alınan Yıldız'ın kayınpederi Hasan Ali D., kayınbiraderi Serdar D. ile iş yeri sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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