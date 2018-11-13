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Ormanda kestiği ağaç ölümüne neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 22:11 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Mehmet Toy (70), ormanlık alanda kesim yaparken kestiği ağacın kafasına çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Ormanda kestiği ağaç ölümüne neden oldu

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Mehmet Toy (70), ormanlık alanda kesim yaparken kestiği ağacın kafasına çarpması sonucunda hayatını kaybetti.
Olay, Domaniç İlçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Mustafa Balı (55) ile birlikte motorlu testereyle ağaç kesen Mehmet Toy, devrilen bir ağacın kafasına çarpması sonucunda ağır yaralandı. Mustafa Balı'nın cep telefonundan arayarak durumu 112 Acil Servise bildirmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Mehmet Toy kurtarılamadı. Toy'un cenazesi Domaniç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Toy ile Mustafa Balı'nın Orman İşletme Müdürlüğü'nden izin almadan ağaç kestikleri öne sürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ormanda kestiği ağaç ölümüne neden olduOrmanda kestiği ağaç ölümüne neden olduOrmanda kestiği ağaç ölümüne neden oldu

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