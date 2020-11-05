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Ormanda mantar ararken kaybolan yaşlı adamı ekipler buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 20:37 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yakınları ile mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan bir kişi yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ekipler tarafından bulundu.Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Kaya (67) isimli vatandaş Safranbolu-Bartın Karayolu Ahmet Usta mevkiinde yakınları ile birlikte ormanda mantar toplamaya gitti.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yakınları ile mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan bir kişi yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ekipler tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Kaya (67) isimli vatandaş Safranbolu-Bartın Karayolu Ahmet Usta mevkiinde yakınları ile birlikte ormanda mantar toplamaya gitti. Yanındaki kişilerden ayrılarak ormanda gezinen yaşlı adam bir süre sonra kayboldu. Yakınlarının iki saatlik araması sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine bildirildi. Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri UMKE ve AFAD’dan çalışmalar için destek istedi. KARDOFF ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında ormanda yolunu kaybeden yaşlı adam yaklaşık 4 saatin sonunda bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adam yakınlarına teslim edildi.

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