HABER

Meditasyon yapan budist rahip leopar saldırısında öldü

13.12.2018 14:45 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir Budist rahibin, ormanda ağaç altında meditasyon yaparken leopar saldırısı sonucu öldüğü açıklandı.

Meditasyon yapan budist rahip leopar saldırısında öldü

Polis yetkilileri, Tadoba ormanında kaplanların koruma alanında bulunan tapınaktaki diğer rahiplerin yemek götürmeye gittikleri Rahul Walke'yi saldırıya uğrarken gördüklerini açıkladı.

Yardım istemeye giden rahiplerin döndüklerinde Walke'nin cesediyle karşılaştıkları belirtildi.

Walke'nin bölgenin tehlikeli olduğu bilinmesine rağmen ormanın içinde ıssız bir yer bulmak için tapınaktan çok uzaklaştığı söyleniyor.

9106e5c9c588c7c81b67048d8a14b6bc1a028518

RAHİBİN AİLESİNE TAZMİNAT ÖDENECEK

Olaydan sonra leoparın yakalanması için tuzaklar kurulduğu açıklandı.

Eyalet hükümeti yetkilileri, Walke'nin ailesine 1.2 milyon rupi (16,762 dolar) tazminat ödeneceğini duyurdu.

Tadoba koruma alanında 88 kaplanın bulunduğu tahmin ediliyor. Bölgede, leoparlar, tembel ayılar, sırtlanlar ve bal porsuklarının da yaşadığı belirtiliyor.

PARTNERHer şey Barbie'deki Ken'e benzemek içindi... Ama haline bir de şimdi bakınHer şey Barbie'deki Ken'e benzemek içindi... Ama haline bir de şimdi bakın
Ankara'da yüksek hızlı tren kazası: 'Hat sinyalizasyon sistemi olmadan açıldı' iddiasıAnkara'da yüksek hızlı tren kazası: 'Hat sinyalizasyon sistemi olmadan açıldı' iddiası
Büyük tehlike bekleniyor: Plajlar kaybolabilirBüyük tehlike bekleniyor: Plajlar kaybolabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
orman meditasyon Budist rahip walke Hindistan India

En Çok Okunan Haberler

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Fatih Portakal: Başıma bir şey gelirse...

Fatih Portakal: Başıma bir şey gelirse...

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

Emina Jahovic ev halini paylaştı

Emina Jahovic ev halini paylaştı

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Kapıyı açtı, komşusunu annesine tecavüz ederken yakaladı!

Kapıyı açtı, komşusunu annesine tecavüz ederken yakaladı!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Donald Trump'ın damadından Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Veliaht Prens'e dikkat çeken tavsiye

Donald Trump'ın damadından Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Veliaht Prens'e dikkat çeken tavsiye

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NASA paylaştı: İşte Güneş'ten en yakın kare

İşte Güneş'ten en yakın kare

Gazze'de ablukayı 'kırmızı altın' ile deliyorlar

Gazze'de ablukayı 'kırmızı altın' ile deliyorlar

Büyük tehlike bekleniyor: Plajlar kaybolabilir

Büyük tehlike bekleniyor: Plajlar kaybolabilir

Porno yıldızı, Trump'a 300 bin dolar ödeyecek!

Porno yıldızı, Trump'a 300 bin dolar ödeyecek!

Trump’ın eski avukatına 3 yıl hapis cezası

Trump’ın eski avukatına 3 yıl hapis cezası

'ABD beni öldürüp hükümeti düşürmek istiyor'

'ABD beni öldürüp hükümeti düşürmek istiyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.