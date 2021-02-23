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Ormanda nişanlısını öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

23.02.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Ormanda nişanlısını öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

Eskişehir’de nişanlısı Emrah Öztürk’ü gezmek için gittikleri ormanda boğazını kesip 8 bıçak darbesiyle öldüren Zehra Aras’ın yargılandığı dava, ileri bir tarihe ertelendi.Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Zehra Aras (23) SEGBİS üzerinden katıldı.

Eskişehir’de nişanlısı Emrah Öztürk’ü gezmek için gittikleri ormanda boğazını kesip 8 bıçak darbesiyle öldüren Zehra Aras’ın yargılandığı dava, ileri bir tarihe ertelendi.
Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Zehra Aras (23) SEGBİS üzerinden katıldı. Hakkında ’tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ’kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Zehra Aras’ın yargılanmasına devam edildi.

Erteleme kararı çıktı
Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi ve Adli Tıp Kurumundan gelecek olan raporun dosyaya eklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Heyet, sanık Zehra Aras’ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olayın geçmişi
Eskişehir’de geçen sene nişanlısı Zehra Aras (22) tarafından Kent Ormanı’nda 8 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilen Emrah Öztürk (28) hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları ile Antalya otobüsüne binmek üzereyken yakalanan katil zanlısı Zehra Aras, adliyede verdiği ifadede suçunu itiraf ettikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ormanda nişanlısını öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

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