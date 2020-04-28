Ormanda nişanlısını öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis istemi

Kars’ta yaşayan Zehra Aras, 2016 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı fabrika işçisi Emrah Öztürk ile 2019 yılında nişanlandı. Aras, geçen şubat ayında Eskişehir’e gelerek, nişanlısı Öztürk ile buluştu. Çift, gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi’ndeki Kent Ormanı’na gitti. Ancak burada çıkan tartışmada Zehra Aras, Emrah Öztürk'ü boğazını kesip, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçmaya alışan Aras, otogarda yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aras, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Zehra Aras’ın Kent Ormanı'na nişanlısıyla girdiği, bir süre sonra tek başına çıktığı güvenlik kameralarınca tespit edildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamladı. Cumhuriyet Savcısı Salih Uçar'ın hazırladığı 2 sayfalık iddianame, 4’cü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede katil zanlısı Zehra Aras’ın 20 Şubat 2020 tarihinde, Eskişehir’e nişanlısı Emrah Öztürk ile evlilik hazırlıkları çerçevesinde eşya almak için geldiği, ancak nişanlısını sevmediği ve bunu da söyleyemediği, sonra da anlaşılamayan bir sebeple öldürmeye karar verdiği anlatıldı.